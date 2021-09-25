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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم : أسعى للمشاركة ببطولات عالمية فى السباحة خلال المرحلة القادمة

أحمد حاتم
أحمد حاتم

أكد الفنان أحمد حاتم أنه بدأ التدريب على رياضة السباحة خلال مرحلة الطفولة ، حيث كان قد أتم عامه الرابع فقط . 

 

وتابع الفنان أحمد حاتم  فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلاً : بدأت التدريب على السباحة من سن أربع سنوات بواقع 3 مرات يومياً ،  وظللت لمدة 12 عاماً لا أعرف سواها ، وحين أتت الفرصة للعودة  اليها مؤخراً ، تمسكت بها لان هناك بطولات عالمية لنفس المرحلة العمرية التى أمر بها أسعي لخوضها خلال الفترة المقبلة .

 

وكان قد كشف  الفنان أحمد حاتم عن  سعادته بردود الأفعال التى وصلته على دوره ضمن أحداث مسلسل لية لا 2.

 

وتابع أحمد حاتم: “ أحببت شخصية صلاح التى جسدتها ضمن أحداث مسلسل ” لية لا 2 "  للغاية لأنه شخص مضحى للغاية .

 

وأضاف أحمد حاتم : شخصية “ صلاح ” لا يحب إيذاء اى شخص حتى وان كان على حساب نفسه، وتلك النوعية من الأدوار هى الأقرب لى، فلا يهمني أن يحب الجمهور الشخصية التي ألعبها أو يكرها، ولكن الأهم بالنسبة لى أن تجذبني الشخصية وبالتالى تجذب المشاهد.

 

وأكد الفنان أحمد حاتم أنه سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسله الأخير ليه لا 2 ، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية على إحدى المنصات .

 

وتابع أحمد حاتم أن مسلسل ليه لا 2 كان  يناقش فكرة خاصة جداً تهم  عددا من السيدات فى مصر والعالم أجمع .

 

واستكمل أحمد حاتم حديث قائلاً :  ارى انه قد أن الأوان لطرح هذا الموضوع ، فالفن فى كثير من الأحيان يطرح قضايا يأمل من خلال هذا الطرح أن يغير بعض المفاهيم ويجعل العالم أفضل وأبسط ، وهذا حدث فى كثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى أن تساهم فى ذلك وتغير نظرة المجتمع تجاه بعض القضايا ، وفى الحقيقة لم أتوقع هذا التفاعل الضخم مع العمل ، فالمشاهد تقبل الفكرة بشكل أكبر مما توقعت.

 

ويضيف أحمد حاتم قائلاً :  هناك العديد من العوامل التي ساعدت ان يدخل الموضوع الذي يناقشه العمل قلوب المشاهدين دون استئذان مثل الطفل الذى لعب دور " يونس " ، بالإضافة إلى أن العمل تم تقديمه بصدق سواء من الابطال أو المؤلفة والمخرجة كما أننا طرحنا كل وجهات النظر المتعددة، ما يخرج من القلب يصل الى المشاهدين بسرعة كبيرة .

 

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مسلسل ليه لا 2  يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

وحقق أحمد حاتم نجاحًا آخر في عالم الرياضة بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100x50م، وتحطيمه وفريقه الرقم القياسي في السباق، الذي تنظمه إحدى الشركات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.


الجدير بالذكر ان فيلم  قصة حب بطولة أحمد حاتم  تصدر قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة عبر منصة شاهد vip، ويشارك فى بطولته بجانب أحمد حاتم  كل من  هنا الزاهد،، فرح يوسف، وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

 

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

 

 

احمد حاتم الفنان احمد حاتم المنصات بطولات عالمية مراد مكرم قصة حب مسلسل ليه لا

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