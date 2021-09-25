شاهد| حشد جماهيري .. تامر حسني يشعل حفل كلية آداب جامعة الإسكندرية

أحيا الفنان تامر حسني حفل تخرج كلية الآداب جامعة الإسكندرية وسط حضور ضخم من جماهيره.
وحضر الحفل عدد كبير من محبي الفنان الكبير تامر حسني، وسط أجواء من الفرحة العارمة، والتف الجماهير في بداية الحفل حول المسرح واستقبلوا الفنان بالتصفيق الحاد .
و ظهر الفنان تامر حسني مرتدياً قميص اسود اللون وبنطال اسود ايضاً، وظهر على وجهه الفرحة العارمة بسبب أعداد جماهيرة الغفيرة التي كانت تتزايد بشكل ملحوظ في الساعات الأولى من الحفل.
أشعل الفنان القدير تامر حسني الحفل بعدد من الأغاني الجديدة التي نالت اعجاب جمهورة في الفترة الاخير .
وكان قد تألق تامر حسني الأسبوع الماضي في حفله علي المسرح الرومانى فى الساحل الشمالى، وذلك فى أولى الحفلات على المسرح الرومانى منذ فترة طويلة.
وكان قد حرص الفنان تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل على حضور افتتاح مطعم نجل الفنانة اصالة خالد الذهبي فى اول ظهور لهم بعد شائعة انفصالهما وزواج تامر حسنى من فنانة شابة.
بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا.
انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.
بعد أخبار الزواج بساعات قليلة قامت زوجته بسمة بوسيل بإثارة الجدل حول وجود توتر فى علاقاتهما ، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على موقع إنستجرام منشورا، ثم عادت لتحذفه.
وكتبت بسمة بوسيل منشورًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جاء فيها: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى " .
هذا المنشور جعل هناك حالة من الجدل وأثار الشائعات خاصة وأن هناك البعض بدأ نشر شائعات عن توتر العلاقة بين الزوجين بسبب ارتباط تامر حسنى بفتاه أخرى وبدوا بالزج بأسماء احدى الفتيات .