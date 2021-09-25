شاهد| حشد جماهيري .. تامر حسني يشعل حفل كلية آداب جامعة الإسكندرية

أحيا الفنان تامر حسني حفل تخرج كلية الآداب جامعة الإسكندرية وسط حضور ضخم من جماهيره.

وحضر الحفل عدد كبير من محبي الفنان الكبير تامر حسني، وسط أجواء من الفرحة العارمة، والتف الجماهير في بداية الحفل حول المسرح واستقبلوا الفنان بالتصفيق الحاد .

و ظهر الفنان تامر حسني مرتدياً قميص اسود اللون وبنطال اسود ايضاً، وظهر على وجهه الفرحة العارمة بسبب أعداد جماهيرة الغفيرة التي كانت تتزايد بشكل ملحوظ في الساعات الأولى من الحفل.

أشعل الفنان القدير تامر حسني الحفل بعدد من الأغاني الجديدة التي نالت اعجاب جمهورة في الفترة الاخير .

وكان قد تألق تامر حسني الأسبوع الماضي في حفله علي المسرح الرومانى فى الساحل الشمالى، وذلك فى أولى الحفلات على المسرح الرومانى منذ فترة طويلة.

وكان قد حرص الفنان تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل على حضور افتتاح مطعم نجل الفنانة اصالة خالد الذهبي فى اول ظهور لهم بعد شائعة انفصالهما وزواج تامر حسنى من فنانة شابة.

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا.

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

بعد أخبار الزواج بساعات قليلة قامت زوجته بسمة بوسيل بإثارة الجدل حول وجود توتر فى علاقاتهما ، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على موقع إنستجرام منشورا، ثم عادت لتحذفه.

وكتبت بسمة بوسيل منشورًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جاء فيها: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى " .

هذا المنشور جعل هناك حالة من الجدل وأثار الشائعات خاصة وأن هناك البعض بدأ نشر شائعات عن توتر العلاقة بين الزوجين بسبب ارتباط تامر حسنى بفتاه أخرى وبدوا بالزج بأسماء احدى الفتيات .

042cf04b-af31-4ecb-8601-40ef15c59ce0

140ce48a-4407-41d2-b375-14749c7a8564

e29c8ce3-7fab-422f-a9d0-191cea37e283

6b1f1b6a-b753-410b-9190-afa67cc99e49

4a63776b-7bc4-4eff-8e66-c05432253c88

9bfd7f3b-03b4-48e1-beec-590bcdc9c129

e29c8ce3-7fab-422f-a9d0-191cea37e283

242636172_256240089725307_5227790810917899017_n

242742659_159639629657996_171090446808147577_n

242711965_359888602510991_1456784084128740679_n

242986878_139916368353554_5287605075091117849_n

242727134_295529631959332_2882958506117282233_n