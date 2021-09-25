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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان تكتل كواد بقيادة أمريكا: لا ينبغي استخدام أفغانستان لإيواء الإرهابيين

اجتماع كواد
اجتماع كواد

قال رباعي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا "كواد"، في بيان لهم، إنه : لا ينبغي استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة أي دولة أو لإيواء وتدريب الإرهابيين.

وأضاف البيان: "نساند وندعم المواطنين الأفغان وندعو حركة طالبان لتوفير ممر آمن لمن يرغب في مغادرة البلاد، وسننسق سياساتنا الدبلوماسية والاقتصادية فيما يتعلق بأفغانستان".

وفي وقت سابق، عقد قادة "كواد" جتماعهم المباشر الأول في واشنطن لبحث جائحة كورونا، وسط مخاوف مشتركة من قوة الصين المتنامية وسياساتها حسب الرباعي.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بداية الاجتماع: "نقف هنا معا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي نريد أن تكون دائما منطقة خالية من الإكراه، وتحظى فيها الحقوق السيادية لجميع الدول بالاحترام، وتتم فيها تسوية الخلافات سلميا وطبقا للقانون الدولي".

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مبادرة اللقاحات التي تم الاتفاق عليها في قمة "كواد" الافتراضية في مارس "في طريقها لإنتاج مليار جرعة إضافية من اللقاحات في الهند لتعزيز العرض الإجمالي".

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تعزيز التعاون في مجالات لقاحات كورونا والبنية الأساسية والتكنولوجيا.

وكانت بكين التي تراقب الاجتماع عن كثب، علقت بشكل غير مباشر على القمة والتكتل الذي يضم الدول الأربع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بوقت سابق إلى "زمرة مغلقة وحصرية تستهدف الدول الأخرى، وتسبح ضد تيار العصر وطموحات دول المنطقة... لن تجد من يدعمها ومآلها الفشل المحتوم".

 

كواد الأفغان حركة طالبان أفغانستان استراليا الرئيس الأمريكي بايدن

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