بوريل: الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممثلية له في أفغانستان

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممثلية مشتركة في كابول.

وقال بوريل، للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "نعمل على هذا الأمر، ولكني لا أستطيع الخوض في التفاصيل لأسباب أمنية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي وقت سابق ، دعا البرلمان الأوروبي، إلى تبني برنامج لمنح تأشيرات خاصة للأقليات والنساء من أفغانستان، وإعادة النظر في طلبات اللجوء المعلقة للمهاجرين من أفغانستان، مؤكداً على أهمية التواصل مع حركة طالبان لإيصال المساعدات الإنسانية، مشدداً على عدم عزمه الاعتراف بحركة طالبان سياسياً جراء عدم تحقيق المعايير الأوروبية حتى الآن.

وتعهدت حركة طالبان منذ توليها السلطة بعدم انتهاك حقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية، والتعاون مع الجهات الدولية في ملف الشؤون الإنسانية والإغاثة.

واستولت حركة طالبان، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس الماضي، عقب دخولها العاصمة الأفغانية كابول، وهروب الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني وعدد من المسؤولين خارج البلاد.