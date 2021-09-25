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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم السبت 25-9-2021

ذهب
ذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، ومن تقديم الإعلاميتان " لميس سلامة " ، و" نهاد سمير " ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب  في مصر، اليوم السبت 25-9-2021.

 

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 661 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 771 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 81 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب يسجل 6168 جنيها.

و قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من الصعب التكهن بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بورصة الذهب تتأثر بعدد من العوامل منها: حركة الدولار وقرارات المجلس الفيدرالي فضلا عن تصريحات قادة الدول الكبرى.

اسعار الذهب برنامج صباح البلد اخبار التوك شو عيار 18 عيار 24

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