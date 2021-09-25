معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

أشاد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، بالتزام لاعبي الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا في شرم الشيخ.

وقال المدير الرياضي إنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر، تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.

وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.

وأضاف: “نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني”، مشيرًا إلى أن الصفقات التى أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة، وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.

وعبر البطاوي عن سعادته بإنشاء رابطة الأندية والتى ترأسها أحمد دياب، مؤكدًا أن هذه الخطوة موفقة للغاية، لأنها سوف تساعد على نجاح المسابقة.