عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

معتز البطاوي
معتز البطاوي

أشاد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، بالتزام لاعبي الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا في شرم الشيخ.

وقال المدير الرياضي إنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر، تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.

وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.

وأضاف: “نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني”، مشيرًا إلى أن الصفقات التى أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة، وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.

وعبر البطاوي عن سعادته بإنشاء رابطة الأندية والتى ترأسها أحمد دياب، مؤكدًا أن هذه الخطوة موفقة للغاية، لأنها سوف تساعد على نجاح المسابقة.

سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا سيراميكا نادي سيراميكا معتز البطاوي

ترشيحاتنا

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

حكم نهائى.. حظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أسامة نبيه يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم عودته للجهاز الفني

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ