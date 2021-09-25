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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الكشف الطبي الشامل للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ عن بدء الكشف الطبي واستقبال الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات ومعاهد الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، اليوم السبت ، بمستشفى الطلبة بالجامعة وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية،وتقسيم الطلاب إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

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واستقبل اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وتوزيع نسخ من مطويات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها، وأدلة التوعية  التي أعدتها إدارة الجامعة  للوقاية من فيروس كورونا.


وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن الهدف من توقيع  الكشف الطبي على الطلاب الجدد هو الوقوف على حالتهم الطبية لمعرفة الحالات المرضية المختلفة لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لكل طلاب الجامعة بالإضافة إلى  إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم في الجامعة.


وأضاف أن جميع الخطوات التي يتبعها الطلاب الجدد والجدول الزمني المحدد لجميع كليات الجامعة على موقع الجامعة مؤكدا ضرورة استلام استمارة توقيع الكشف الطبي من مقر الكلية المرشح لها الطالب قبل موعد بدء الكشف الطبي بوقت مناسب، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من كلياتهم إحضار صورة شخصية وأصل بطاقة الترشيح قبل التوجه لتوقيع الكشف الطبي.


أوضح رئيس الجامعة أن الكشف الطبي يشمل تخصصات  العظام و الرمد و الجراحة العامة و الجلدية  والباطنية والقلب، موجها  بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.


كما شدد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة على ضرورة تسجيل الطلاب الجدد على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مراكز التطعيم التي خصصتها الجامعة داخل الحرم الجامعي.

وتفقد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رافقه الدكتور إبراهيم عامر مدير مستشفى الطلبة ، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد.


وأوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر يوميا، بمقر مستشفى الطلبة بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجُدد لإجراء الكشف الطبي عليهم، وتم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.

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كفرالشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ وزارة الصحة والسكان جامعة كفرالشيخ ارتداء الكمامة الثانوية العامة

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