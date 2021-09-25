انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، سوف يستمر في الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث متوقع ان يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، هيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

بينما يظل طقس الـ 6 أيام القادمة، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد أيضا.

أما خلال ساعات الليل، الطقس هيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وباقي الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تنعدم فرص سقوط الأمطار ويبقى فقط نشاط الرياح على بعض المناطق بالبلاد يكون على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وخلال طقس الـ 6 أيام القادمة، يظل وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق مستمر معانا، خلال الأيام القادمة، علي الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، من السبت حتى الخميس القادم، تكون كالتالي

تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة.

وعلى السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة.

وجنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.

أما شمال الصعيد تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة.

وعلى جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة.