إصابة 11 شخصا فى 3 حوادث متفرقة بأسوان

شهدت محافظة أسوان، اليوم إصابة 11 شخصا ، في 3 حوادث متفرقة بعدد من المناطق والطرق الرئيسية والداخلية ، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى ، لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وفى هذا الإطار، صرح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفي الجامعي استقبل الحالات المصابة وسط متابعة من الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ووفقا لتوجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ، حيث تم تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

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والمصابين بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان القاهرة، كل من محمد .م.ن 29 سنة ، وزكريا .م.ع 30 سنة ، ومحمد .ع.ن 25 سنة ، وتم نقلهم لقسم العظام لتلقى العلاج المناسب حيث أن إصابتهم تنوعت ما بين كسور بالرجل والذراع والرقبة وحالتهم مستقرة .

فيما أشار الدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفي الجراحة، إلى أنه المستشفي الجامعي أستقبل أيضاً مصابي طريق مدنية أسوان الجديدةوهو عبارة عن تصادم توك توك بسيارة والذي أسفرعن إصابة كل من فاطمة.ا.ع ٢٠ سنة ، وسارة .س.خ 20 سنة ، ودعاء .م.خ 20 سنة ، ولمياء .م.ح 23 سنة ، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم .

وفى نفس السياق ، أوضح الدكتور شريف فراج نائب مدير المستشفي الجامعي، أنه تم إستقبال مصابى حادث جرف حسين وهو عبارة عن إنقلاب سيارة، مما أسفر عن إصابة كل من صابر .م.إ ٢٨سنة ، وهشام .ج.م ٣٠ سنة ، وجمال .هـ.م طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ، وجميع المصابين يتلقون أوجه الرعاية الطبية بمختلف أقسام المستشفى .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن »، والتى تشهد اقبال من المواطنين، أثناء تقديم خدماتها، والتي يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة .

وكلف محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا ، بتفقد فاعليات المبادرة بميدان المحطة للأطمئنان على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لحصولهم على جرعات لقاح كورونا من خلال دعم الحملة بـ3 أتوبيسات من المحافظة لزيادة الإنتشار ومعدلات التطعيم للمستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة .