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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

9 أكتوبر.. الحكم على الطبيب المتهم في واقعة السجود للكلب واستمرار حبس المتهمين

طبيب اسجد للكلب
طبيب اسجد للكلب

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين، في اتهامهم بالتنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدي على قيم المجتمع للحكم بجلسة 9 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين. 

كان المستشار النائب العام، أحال ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، فضلا عن اتهامهم بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدام حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

 

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

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