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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا| هبة مجدي ومحمد محسن يرزقان بمولودهما الثاني.. نيللى كريم برفقة زوجها.. أحدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر

صدى البلد

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بفستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من رحلتها بإيطاليا
نشرت الفنانة درة، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة تبرز جمالها.

وأطلت بها درة من رحلتها بإطاليا، بفستان انيق ومميز باللون البينك و ارتدت فوقه توب باللون الأبيض.

 

هبة مجدي ومحمد محسن يرزقان بمولودهما الثاني موسى
أعلن الفنان محمد محسن زوج الفنانة هبة مجدي عن ولادة زوجته مولودهما الثاني، وذلك عبر بوست نشرع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعاً ‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسى محمد محسن ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١".

 

من سيارتها.. نيللى كريم برفقة زوجها فى مشهد طريف
نشرت الفنانة نيللي كريم فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر قصتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

 

وظهرت نيللي كريم برفقة زوجها من سيارتها وارتدت تيشرت اسود و نضارة شمسية مميزة مما نال إعجاب متابعيها.


صورة رومانسية جذابة.. أحدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر.. شاهد
شارك المخرج محمد سامى متابعيه صورة جديدة  من عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وظهر محمد سامى في صورة رومانسية برفقة زوجته مي عمر, وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

 

 

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