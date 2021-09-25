بدء الدراسة في كليتي حقوق كفر الشيخ وطب الأقصر العام الجامعي المقبل

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على بدء الدراسة في كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ وكلية الطب البشري جامعة الأقصر، في العام الجامعي 2021-2022.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على توقيع اتفاقية برنامج "ثينكي Thinqi" بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري وذلك لصالح الجامعات الحكومية المصرية، وبموجب هذه الاتفاقية يتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري والاستفادة من هذا المحتوى في دعم المقررات الدراسية، بجانب توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية مع الحصول على إحصائيات عامة عن مدى استخدام التكنولوجيا في التعليم والاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية والمحتوى الكثيف ببنك المعرفة المصري والاختبارات الإلكترونية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت بمقر جامعة حلوان، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.



وفي بداية الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حدادًا على روح فقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وفاءًا لما قدمه من دور وطني عظيم في خدمة مصر.

ووجه المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة د. ماجد نجم رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور جمال سوسة لصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.