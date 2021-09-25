في اليوم الوطني السعودي| عبادي الجوهر وهدى الفهد في حفل ضخم.. ورابح صقر يغني للملك سلمان

احتفلت المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي، بـ اليوم الوطني للمملكة، والذي يتم الاحتفال به كل عام في يوم 23 سبتمبر، داخل وخارج المملكة، لأنه اليوم الذي تحقق فيه توحيد جميع الأراضي السعودية تحت لواء واحد على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عام 1932.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي ابرز الأحداث الفنية شهدتها السعودية خلال الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة.

حفل عبادي الجوهر وهدى الفهد

في ليلة الاحتفال بالوطن، التي أقيمت برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم وإشراف "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أكد الجميع في مناسبة ذكرى "اليوم الوطني 91 " أن المملكة العربية السعودية دوما هي دارهم، حيث رفرفت الأعلام، وتوشح مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض باللون الاخضر، وتلاحمت الاحاسيس ، وتعالت الايادي تصفيقا.

واتحدت القلوب انسجاما مع الأغاني الوطنية التي قدمها النجم عبادي الجوهر، والفنانة السعودية هدى الفهد التي حفرت اسمها هذه الليلة بحروف من ذهب في سجل الحفلات الغنائية الوطنية، فهي المشاركة الغنائية الأولى لها "لايف" بعد ان قدمتها فنيا روتانا للصوتيات والمرئيات التي تعاقدت معها.

حفل اليوم الوطني 91 بدأ بالسلام الوطني وسط استقبال حافل من الجمهور السعودي الحاضر، تلاه عرض موسيقي من فرقة اطفال السعودية بعنوان "عمري السعودية" من إنتاج روتانا، ثم بدأت الفنانة السعودية هدى الفهد فقرتها بأغنيتها الوطنية الجديدة "هي بس" التي رافقها فيها اداء جميل لفرقة العارض للسامري، وتوالى بعدها تقديم هدى لعدد من الأغاني.

بعد انتهاء الفقرة الاولى، التقت هدى الفهد في الكواليس مع النجم عبادي الجوهر الذي وصل المكان وكان جالسا مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، فدارت حوارات ونقاشات حول اهمية الحفل لكونه يأتي في مناسبة اليوم الوطني الغالية على القلوب، وسمعت هدى من عبادي الجوهر وأ. سالم الهندي اجمل عبارات التحفيز والتشجيع.

الفقرة الاخيرة في الحفل تسيدها "اخطبوط العود" عبادي الجوهر بأغانيه الوطنية والعاطفية ليحظي باستقبال كبير من الجمهور الذي وصفه بنوتة موسيقية تعزفها الكلمات من القلب للقلب، متوجها بأجمل الامنيات لوطننا الغالي، خاتما عبادي اغانيه بقوله "بلدنا جميلة.. الله يحفظها لنا ويحمي مليكنا"، ليتعالى معه هتاف الجمهور مرددين "ايوة جميلة ربنا يحفظها ويحفظ مليكنا"، فختم كلامه :"والله انتو يا جمهور بلادي ..احلى جمهور".

المفاجأة الجميلة في الحفل تمثلت في تأكيد عبادي الجوهر دعمه لابنة بلاده هدى الفهد، حيث استدعاها في فقرته كي تصعد المسرح، ورحب بها، وقدم معها دويتو نال اعجاب الحضور، فغنيا سويا رائعته "عيونك اخر امالي".

عبادي الجوهر قبل بدء فقرته كان قد التقى مع أهل الإعلام بحضور سالم الهندي، متوجها بالشكر والتقدير إلى تركي آل الشيخ على كل الجهود التي يبذلها، مثنيا ومشيدا بفكرة معاليه في دعم الاصوات الشابة وإشراكهم في الحفلات التي تقام داخل المملكة، كما امتدح صوت واخلاق الفنانة السعودية هدى الفهد.

وقال عبادي الجوهر إن مشاركتها معه في هذا الحفل هي خطوه جيده لها لانها فنانة تستحق الدعم وسيكون لها مستقبل جميل. وكشف عبادي للاعلام بانه سيقدم في الحفل عملين وطنيين.

من جانبها، عبرت هدى الفهد في لقاءها بالاعلاميين قبل فقرتها الغنائية عن مدى فخرها ان انطلاقتها تزامنت مع اليوم الوطني السعودي، شاكرة الهيئة العامة للترفيه ومعالي تركي آل الشيخ، ومشيدة بدعم روتانا لها.

وفي لقاء لها داخل الكواليس مع تطبيق "فن_بوكس"، عبرت هدى عن فرحتها بمشاركة عبادي الجوهر هذه الليلة، وتمنت ان تكون ضيفة خفيفة على الجمهور وتستطيع مع الايام كسب محبتهم وثقتهم.

الجدير ذكره انه تم نقل مجريات الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة "روتانا موسيقى" ،واذاعة "روتانا Fm" ،وتطبيق "فن_بوكس".

رابح صقر يغني للملك سلمان بن عبدالعزيز

حققت أغنية فوق الأمم للفنان رابح صقر ، ما يزيد عن 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية فوق الأمم مهداة للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وهي من كلمات: نهار , وألحان: رابح صقر .

وتقول كلمات الأغنية

يا ساكنه وسط الخفوق من عهد ابوتركي الامام ياديرتي يااغلا بلد في ظل حكامن كرام فيك الرسول المصطفى ياقبلتن للمسلمين و بيرقك عالي باالسما ياديرتي الى الامام

سلمان حامي ديرتي وافي الوعد وافي العهد هو سيدي سلماننا زيزومنا ابو فهد اللي على الدنيا يسيد راعي الحزم راعي العزم هو عزنا هو فخرنا لبلادنا ذخر وسند

هو راعي العوجا سليل المجد هو حامي الوطن ننصاه حنا سيدي وقت الشدايد والمحن القائد الحر الابي باني صروح بلادنا لسيدي سمعن وطاعه بقلوبنا حبه سكن

وهذا الكريم ابن الكريم هذا ولد سلماننا فوق العلا فوق النجوم هو يقود بلادنا تشهد له الدنيا ويشهد له جميع العالمين بارواحنا وعيالنا نفديه حنا بدمنا

تهاني النجوم

حرص عدد من النجوم على تهنئة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، إذ قال حسين الجسمى ، فى منشور عبر مواقع التواصل: "هي لنا دار .. ونحن لها محبين.. كل عام ودارنا بخير"، مضيفا: " جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها مع بعض باليوم الوطني الـ91 الغالي للمملكة تحية محبة كلها فخر بأهل المرجلة والعز.. وعسى السعودية وأهلها دائماً في خير ومسرّات.. وقلب الإماراتي نبضاته سعودية".

وهنّأت الفنانة أصالة، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أصالة، على الصور قائلة :"كلّ عام وأُمّ الأوطان العظيمة الطيّبه بخير وعزّ دائم بقيادة حكيمة عادلة تتسابق للمجد فيتباهى بها .. كلّ عام وأنتِ الأمان والرّفعه لأهلك وكلّ منّ حولك ياغاليتنا..#اليوم_الوطني_السعودي".

وهنّأ الفنان هاني رمزي، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشر صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق هاني رمزي، على الصور قائلا:" خالص التهانى للمملكة السعودية شعباً وقيادة أدام الله عليكم السلام والأمن والأمان العيد الوطني السعودي٩١".

وهنّأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت شيرين، على الصور قائلة :"كل عام والمملكة العربية السعودية وأهلها في سلام وازدهار بمناسبة اليوم الوطني السعودي وكل الحب لهذا البلد اللي ما تحس شيء وأنت فيه غير إنك من أهله من كثر المحبة و طيبة الناس".