سعر الدولار في البنوك اليوم 26-9-2021

استقر سعر صرف الدولارأمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-9-2021 على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.



سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد".



وبلغ سعر الدولارمقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية، الكويت الوطني NBK".



بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، أبوظبي الاول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، المشرق، عودة، قناة السويس، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول".

اعلي سعر لـ الدولار



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات".



وبلغ سعر الدولار نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.78 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي".