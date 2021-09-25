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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: مصر حصلت على شهادة دولية تؤكد مطابقة القطن المصري للمواصفات العالمية

حصاد القطن
حصاد القطن

قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه مصر تنجح في زراعة القطن قصير التيلة وتنتج 15 قنطارا للفدان.

 

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أنه لاول مرة في مصر يتم التوسيع في زراعة القطن قصير التيلة في كثير من المحافظات.

 

وأكد الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعته و بتكرار التجربة الموسم الجارى للعام الثانى على التوالى، بعد تقييم نتائج التجربة الأولى.

 

وتابع الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،  أنه تم استيراد بذور للتجربة من الخارج، حيث تمت عملية الزراعة من الأقطان قصيرة التيلة، فى موعدها فى شهر أبريل الماضى، فى منطقة شرق العوينات، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة الأولى الموسم الماضى.

 

وأكد الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر حصلت على شهادة دولية تؤكد مطابقة القطن المصري للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة بشكل كامل تسعى لإنجاح منظومة القطن لأهميتها وقيمتها العالمية وعوائدها الاقتصادية.

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