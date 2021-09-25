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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محاكاة أنثى الدب وصغيرها لـ سلوك البشر على الزحليقة.. شاهد

احتفال خاص لأنثي
احتفال خاص لأنثي دب بصغيرها بعد تعليمه على الزحليقة

قامت إحدى الدببة بمكافأة صغيرها بشكل خاص بعدما نجحت في تعليم صغيرها الانزلاق على لعبة  «الزحليقة» الشهيرة كما أثبتت أنها ليست حكراً على البشر.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية فإن بيتسي إيمري، معلمة الصف الرابع الابتدائي بمدرسة إسحاق ديكسو نشرت مقطع فيديو يوثق اللحظات السعيدة بين أنثى الدب وصغيرها في ساحة ألعاب بركن المدرسة القريبة من إحدى الغابات بولاية كارولينا الشمالية. 

عناق الفخر 

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته المعلمة على «فيسبوك» تظهر أنثى الدب الأسود وهي تبدأ بالتزحلق على لعبة الأطفال الكبيرة، فيما يحاول صغيرها تقليدها في ركوب اللعبة، لكنها ترشده للعبة الأصغر، ثم تنتظره أثناء انزلاقه الحذر، وتعانقه بفخر عند وصوله أسفل اللعبة.

وكتبت بيتسي في تعليقها على محاكاة أنثى الدب وصغيرها لسلوك البشر على الزحليقة: «هذا المشهد أضاف البهجة اليومي».

وتتابع معلمة الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة: «أحببت كيفية نزول الأم عبر اللعبة الكبيرة وركضها بسرعة للعبة الأصغر حتى تتمكن من عناق صغيرها عند هبوطه للأسفل بأمان».

موطن للدببة 

وقال مسؤول بالمدرسة إن الطلبة كانوا يتلقون دروسهم داخل الفصول أثناء فاصل اللعب بين أنثى الدب وصغيرها.

ووفقاً لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، تُعد ولاية كارولينا الشمالية موطناً لحوالي 20 ألف دب أسود، وهي أنواع يمكن أن تكبر ليصل وزنها إلى نحو 270 كلج.

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