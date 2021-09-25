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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

فريدة الشوباشي: جهود واسعة لحياة كريمة في القضاء على الأمية

النائبة فريدة الشوباشي
النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن مشكلة الأمية من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المصري وينجم عنها توابع جسيمة نتيجة عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة كأبسط الأشياء، علاوة على عدم التواصل والاستيعاب في مختلف العلاقات الإنسانية.

 

و أضافت " الشوباشي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بمشروع محو الأمية وذلك في إطار القضاء علي الجهل بكل أشكاله، والعمل علي نشر التعليم والثقافة في كل ربوع الدولة.

 

وأشارت عضو لجنة الثقافة، إلي أنه بجانب جهود هيئة تعليم الكبار في علاج هذه المشكلة واستئصالها بحلول فعالة، نجد مبادرة حياة كريمة تعمل في ذات الوقت علي هذه الظاهرة لا سيما في القري الريفية.

 

وتابعت النائبة، تعد هذه المشكلة على رأس أولويات القيادة السياسية وذلك في ظل إتجاه الدولة لتطبيق إستراتيجية إعادة بناء الإنسان.

 

التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية في التعليم عام 2021/2022 لخفض معدلات الأمية

التعليم العالي تؤكد ضرورة وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية

 

جاء ذلك بعد أن قال دكتور عاشري عامري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار: إنه وبدون شك هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية الآن فى تغيير شكل مصر وبناء جمهورية جديدة يحظى بها المواطن المصري بحياة كريمة خالية من الفقر والجهل والمرض؛ موضحًا أن كل هذا يتجسد فى كم المشروعات والمبادرات التى تحقق هذا الهدف ومن بينها مبادرة حياة كريمة والتى تركز عليها بشكل كبير الآن والقرى المستهدفة حوالي٤٥٠٠ قرية فى الفترة الحالية و ٥٢ مركزا فى عشرات المحافظات.

 

وأوضح عامري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على القناة الأولى و الفضائية المصرية،ويقدمه الإعلاميان هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، إن الدولة تقوم بالتركيز على القري من خلال مبادرة حياة كريمة من خلال رفع المستوي الثقافي و البنية التحتية و الوعي والتعليم والصحة، موضحًا أن هناك توجيهات بالإعلان عن ٦ محافظات حدودية خالية من الأمية خلال عام ونصف.

 

وأشار إلى أن من خلال الحصر وجدنا ان الأمية تزداد فى القرى الفقيرة والمناطق الريفية وصعيد مصر،وان معظم الأميين فى مصر من الإناث لأسباب خاصة بالوعي والعادات والتقاليد.

 

ولفت إلى ان  بالرغم من أن أزمة كورونا أدت العام الماضي إلى إغلاق  70 ألف فصل محو أمية،مشيرًا إلى ان مصر حصلت مصر على جائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021، وهذا إنجاز كبير للدولة المصرية التى ربطت إصلاحات الدولة كمشروع واحد جميع اجهزة الدولة تشارك فيه.

الأمية الرئيس السيسي الثقافة هيئة تعليم الكبار إعادة بناء الإنسان

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