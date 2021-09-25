مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات شركة Blue air القادمة من رومانيا.. صور

استقبل مطار الاقصر الدولى، اليوم السبت، أولي رحلات شركة Blue air القادمة من رومانيا من مطار أتوبينى ثم تتوجه إلى مطار الغردقه بخط سير رومانيا/ الأقصر/الغردقة.

وذلك فى إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وقامت إدارة مطار الاقصر الدولى برش المياه على الطائرة كتقليد متبع دوليا للترحيب بإستقبال أول رحله طيران لشركه بلو اير فى المطار، وكان في استقبال الطائرة الطيار هشام فريد مدير مطار الاقصر الدولى كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال السائحين بالهدايا والورود والشيكولاته ترحيبا بوصولهم إلى مصر .

وستقوم شركة Blue air بتسيير رحلة واحدة يوم السبت من كل أسبوع إلى مطار الاقصر الدولى.