بعد نقلهم لحدائق الأهرام.. نائب لأهالي الدريسة: الدولة تتعامل مع العشوائيات بجدية

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بدور كبير في حل مشكلة العشوائيات والقضاء على المناطق الأكثر خطورة بتوفير السكن الملائم والعيش الكريم لكل المصريين وتتعامل مع المشكلة بجدية.

جاء ذلك أثناء لقائه أهالي منطقة الدريسة والذين تم نقلهم مؤخرا إلى حدائق أكتوبر، بعد تصدع منازلهم جراء أعمال الحفر لخط مترو الأنفاق الجديد، وقام بمتابعة عملية تسكين أهالي منطقة الدريسة التابعة لدائرة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث طالب الأهالي بالتدخل لدى شركة الكهرباء لتوفير العدادات بالتقسيط، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن توفير وسائل مواصلات من وإلى المنطقة المتواجدين بها.

ووعد النائب حسام المندوه الحسيني، بالتدخل لدعم كافة مطالب الأهالي، بما يحقق توجهات الدولة في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وقال النائب: تعامل مصر مع ملف العشوائيات وتوفير السكن لكل المصريين لم يسبق له مثيل، لافتا إلى أنه بفضل تلك الجهود ستتحقق رؤية الرئيس في الوصول إلى دولة بلا عشوائيات.

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