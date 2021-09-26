يصعب تشخيصه مبكرًا.. 7 علامات لسرطان المبيض

سرطان المبيض، يعتبر خامس سبب رئيسي للوفاة عند النساء ، فالبعض يجهل العلامات المبكرة لسرطان المبيض وهو يعتبر أمر مهم لمنع انتشار المرض.



يبدأ سرطان المبيض في المبايض والأنسجة المجاورة مثل قناتي فالوب في بعض الحالات ، قد تبدأ الخلايا الموجودة في المبايض أو قناة فالوب أو الصفاق في النمو بطريقة غير متوقعة وتتكاثر خارج نطاق السيطرة. يمكن أن تشكل هذه الخلايا ورمًا ، وإذا لم يتم العثور على الورم أو إذا تُرك دون علاج ، فيمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.غالبًا لا يجد الأطباء سرطان المبيض حتى يتطور إلى مرحلة متقدمة. في الواقع ، يتم تشخيص 20 في المائة فقط من سرطان المبيض في وقت مبكر بما يكفي للعلاج لمنع انتشار المرض.

أورام المرحلة المبكرة أسهل في العلاج وحتى العلاج. ومع ذلك ، لا يتم العثور على العديد من سرطانات المبيض حتى المرحلتين الثالثة والرابعة ، حيث انتشر السرطان في منطقة الحوض - وأحيانًا بعد ذلك.



يضع الاكتشاف المتأخر العديد من الأشخاص المصابين بسرطان المبيض في وضع غير مؤات بسبب سرعة انتشاره بحلول هذا الوقت هناك عدة أسباب لعدم شيوع الاكتشاف المبكر لسرطان المبيض وتشخيصه غالبًا ما يُلمح لسرطان المبيض إلى أنه "قاتل صامت" - مما يجعل من الصعب بشكل متزايد اكتشاف الأعراض في وقت مبكر.

رغم ذلك ، في بعض الحالات ، قد تحدث الأعراض في المراحل المبكرة ويمكن تجاهلها أو رفضها على أنها غير ذات أهمية.

أعراض سرطان المبيض

أوضحت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب ، بعض أعراض السرطان التي يجب البحث عنها إذا ظهرت:

انتفاخ البطن

ضغط أو ألم في البطن

الشعور بالامتلاء بشكل غير عادي بعد الأكل

تغيرات في التبول (بما في ذلك زيادة في التبول أو الشعور بالحاجة للتبول بشكل متكرر)

ألم في الظهر

يتغير الحيض



إذا استمرت أي من هذه الأعراض أو كنت تعاني منها لأكثر من 12 مرة في الشهر ، فمن المهم تحديد موعد مع طبيبك حتى تتمكن من معرفة حقيقة ما يحدث في جسمك.