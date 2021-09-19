كل ما تريد معرفته حول تكيس المبايض.. وطرق الوقاية منه

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب استقلابي يصيب حوالي 4-8% من النساء في سن الإنجاب، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أنه يصيب النساء البدينات ؛ من المفاجئ أن يؤثر هذا الاضطراب الإيضي على عدد كبير من النساء اللواتي يبدو مؤشر كتلة الجسم لديهن طبيعيًا ، أي أقل من 25 كجم.

تجعل متلازمة تكيس المبايض النحيفة التشخيص والعلاج يتأخران لأن كل من النساء والأسرة يفترضون أن متلازمة تكيس المبايض هي مرض يصيب النساء ذوات الوزن الزائد، والتغييرات المتعلقة بالملامح الهرمونية والاستقلابية والدموية إما قابلة للمقارنة أو أقل عند مقارنتها بمتلازمة تكيس المبايض البدينة.

لكن مقاومة الأنسولين هي مشكلة افتراضية إلى حد كبير وهي المشكلة الأساسية في كلا النوعين من متلازمة تكيس المبايض ، بغض النظر عن وزن الجسم.

كما أن 5٪ من جميع النساء النحيفات لديهن متلازمة تكيس المبايض.

ومن 20 إلى 30 ٪ من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من متوسط ​​الوزن

و 75٪ من Lean PCOS لديهم مقاومة للأنسولين

الوقاية من تكيس المبايض

حافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

التمارين - التي تدفع السكر إلى الأنسجة وتنخفض السكريات المنتشرة.

نظام غذائي غني بالبروتين.

الكربوهيدرات المنخفضة ، الدهون المتوسطة والألياف العالية في النظام الغذائي.

المصدر india.com