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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة العملات المزورة فى الخليفة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة محكمة جنح الخليفة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة" لترويجها فى الأسواق.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بحيازة مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة" لترويجها فى الأسواق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة في القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من شخصين "لهما معلومات جنائية"، استهدفتهم الأجهزة الأمنية في القاهرة وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد").

وبمواجهتهما أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة بالاشتراك مع شخصين آخرين تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة - كمية من مخدر الحشيش.

و اعترفا أمام مباحث القاهرة بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس حبس 3 أشخاص حبس عملات محلية مقلدة

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