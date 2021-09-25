أتمنى أن أشبهه إنسانيًا.. أحمد خالد صالح في ذكرى رحيل والده| فيديو

قال أحمد خالد صالح نجل الفنان خالد صالح ، إن والدي في وجهة نظري كـ جمهور كان مدرسة فنية كبيرة وعندما أري أعمال والدي أندهش كيف قام بتجسيد هذا المشهد وأرى في مشاهده المصداقية المطلقة والحرفة في التمثيل .

وأضاف أحمد خالد صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية "، أنه يتمني أن يكون شبيه والده إنسانيا وأنه لا يستطيع أن يقترب منه فنيا ، مؤكدا أنه تأثر بوالده جدا وبأفعاله وتصرفاته مع الجميع .

وأوضح أحمد خالد صالح ، أنه قرر أن يكون ممثلا بعد أن تلقي أول كورس مسرح في الجامعة وقبل ذلك لم يكن مهتما بالتمثيل ، مؤكدًا أن أول مسرحية قام بتقديمها كانت بعد وفاة والده بسنة .