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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أتمنى أن أشبهه إنسانيًا.. أحمد خالد صالح في ذكرى رحيل والده| فيديو

خالد صالح
خالد صالح

قال أحمد خالد صالح نجل الفنان خالد صالح ، إن والدي في وجهة نظري كـ جمهور كان مدرسة فنية كبيرة وعندما أري أعمال والدي أندهش كيف قام بتجسيد هذا المشهد وأرى في مشاهده المصداقية المطلقة والحرفة في التمثيل .

 

وأضاف أحمد خالد صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية "، أنه يتمني أن يكون شبيه والده إنسانيا وأنه لا يستطيع أن يقترب منه فنيا ، مؤكدا أنه تأثر بوالده جدا وبأفعاله وتصرفاته مع الجميع .

 

وأوضح أحمد خالد صالح ، أنه قرر أن يكون ممثلا بعد أن تلقي أول كورس مسرح في الجامعة وقبل ذلك لم يكن مهتما بالتمثيل ، مؤكدًا أن أول مسرحية قام بتقديمها كانت بعد وفاة والده بسنة .

احمد خالد صالح خالد صالح التمثيل ذكرى رحيله الفنان خالد صالح

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