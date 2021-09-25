تفاصيل إلزام البلوجرز واليوتيوبرز بتقديم ملفاتهم الضريبية.. وهذه عقوبة المُتهربين

قال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قرار الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو إهمال أو عدم علم بهذه القوانين، لا يلتزم بهذه الضريبة.. قائلاً :" مش جديد إحنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين وشريحة أكبر غير ملتزمة ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم ومش عاوز أقول متهرب ضريبي".

وتابع كشك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"،:" أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط تجاري أو غير تجاري يحقق عوائد منه حتى لو جنيه فهو خاضع لضريبة الدخل ولازم يفتح ملف ليه سواء قانون 91 لسنة 2005 أو القانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قانون يسير وميسر ولا يحاسب بأثر رجعي" .

وأردف:" نحن لا نتجه للإجراءات المتعسفة بل عبر القنوات التوعية ونطالبهم بتوفيق الأوضاع، لافتا إلي أن الهدف أو المخاطب من تلك الضرائب كل من يحقق دخلاً وليس محتوى.

وأكمل: "قولاً واحداً كل من يستخدم الانترنت النت أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح وليس أي محتوى لابد أن يكون ربح حتى يكون خاضعاً للضريبة".