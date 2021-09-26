أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان | صور

في حفل بهيج ووسط الأهل والأحباب والأصدقاء، احتفل الأستاذ إبراهيم السيد الشبكشي بزفاف نجله المهندس «أحمد» على المهندسة «نورهان»، كريمة الأستاذ أسامة محمد عبدالفتاح، بنادي العاشر من رمضان.

ورقص العروسان على أنغام الموسيقى والـ «دى جي» وسط حالة من الفرحة الغامرة والسعادة التى أشعلت حماس أصدقاء العروسين والحضور، حيث انطلقت الزغاريد ابتهاجًا بهذا الحفل.



ويتقدَّم الزميل «أحمد النشوقي»، الصحفي بموقع «صدى البلد» الإخباري، بأجمل التهانى القلبية إلى العروسين بمناسبة زفافهما السعيد، مُتمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة.

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (25)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (1)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (2)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (5)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (6)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (7)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (10)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (11)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (13)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (15)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (12)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (14)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (16)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (17)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (18)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (26)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (4)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (9)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (19)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (20)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (21)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (24)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (22)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (27)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (28)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (34)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (30)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (31)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (32)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (33)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (29)

أحمد الشبكشي يخطف قلب «نورهان» في العاشر من رمضان (35)