عمر عبد العزيز: تكريمي في مهرجان الإسكندرية فارق في مشواري الفني| خاص

تحدث المخرج عمر عبد العزيز في البداية عن فرحته بإستقباله خبر تكريمه من مهرجان الأسكندرية السينمائي



وقال في تصريحات ل"صدى البلد": رأيت مشواري الفني أمام ذهني والضحكة التي تركتها في قلوب الناس بأعمالي، وسعيد بالتكريم على قيد الحياة فهى تفرق في مشوار الفنان وتجعله راضي وشعرت ان الناس تقول لي شكرا بهذا التكريم.

افتتح امس مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها عرض استعراض غنائي احتفالا بمرور 125 سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.