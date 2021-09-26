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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

صدى البلد

أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، خدع الحكم محمود البنا، خلال مباراة إنبي في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وقال رضا البلتاجي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كان هناك كرة لكهربا في بداية الشوط الثاني واللاعب حاول خداع الحكم وكان يجب أن يمنحه إنذار.

وأشار إلى إن هدف حسام حسن الذي سجله في مرمى إنبي وتم إلغاءه، قرار غير صحيح والحكم محمود أبو الرجال غير موفق في القرار.

واختتم: يجب إعادة تقنية الـ " VAR" من جديد بعد الأخطاء التي ظهرت خلال مباراتي الأهلي وإنبي وبيراميدو وسموحة.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز  في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبا كبيرا بين جماهير المارد الأحمر ومجلس إدارة النادي عقب ضياع بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي .

وعلى الرغم من تحقيق بيتسو موسيماني العديد من البطولات من النادي الأهلي إلا أنه أصبح على شفا الرحيل عقب فقدان المارد الأحمر بطولتين متتاليتين.

الأهلى محمود عبد المنعم كهربا كهربا رئيس لجنة الحكام السابق رضا البلتاجي انبي كأس مصر

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