لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

عندما يبكي الأطفال بلا هوادة، يمكن أن يجرب الآباء كل شئ تقرييا من أجل تهدئتهم، لكن يتبقى أمر واحد بسيط لم يجربوه بعد، والذي قظ يكون مفاجأة مدوية.

إذا لم يتوقف طفلك عن البكاء والنحيب رغم تغيير حفاضه وإرضاعه، وإغداقه بالتدليل والاهتمام، فقد ترغب في تجربة هذه الحيلة البسيط.

شاركت إحدى الأمهات صاحبة مدونة تحمل اسم Baby and Me Nursery، عدد من الخطوات التي تتخذها لجعل مولودها الجديد يهدأ عندما يبدو كأنه لن يتوقف عن البكاء أبدا.

كان أول ما اقترحته هو:

- لف طفلك في بطانيته المفضلة، أو شئ يحمل رائحتك، وهو مع يمثل إمساكه عن قرب، مما يساعده على تهدئة نفسه.

- ثم ضع رأسه بعناية تحت صنبور الماء الدافئ، وتأكد من تجنب ملامسة الماء لعيونه.

- قم بتدليك رأس طفلك بلطف كما لو كنت تغسل شعره بالشامبو.

وأوضحت في فيديو TikTok الخاص بها: "هذا بمثابة نوع من إعادة الضبط للأطفال وغالبًا ما يهدئهم حتى النوم".

وقد أيدت ممرضة للرضع حديثي الولادة نصيحة هذه الأم حيث كشفت أنها تفعل الشيء نفسه بالضبط في المستشفيات عندما يكون الأطفال في حالة بكاء هيستيرية.