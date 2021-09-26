معارك دموية..الجيش اليمني: الحوثي تستهدف مأرب بصاروخين

أعلن الجيش اليمني اليوم الأحد، استهداف ميليشيا الحوثي مأرب بصاروخين باليستيين سقطا في منطقة "كرى" الآهلة بالسكان، ما ادى الى أضرار بمستشفى المنطقة وارهاب النساء والاطفال، بحسب العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش اليمني.

وبحسب "العربية"، أكد الجيش اليمني في وقت سابق من يوم السبت، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي جنوبي محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن "الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب".

وأضاف أن"المعارك التي دارت منذ فجر السبت أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية".

وأشار المصدر إلى أن المعارك تواصلت بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف الميليشيا الإيرانية.

وكان رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أكد أن الجيش والمقاومة ورجال القبائل كبّدوا ميليشيا الحوثي المتمردة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.