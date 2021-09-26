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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ كلمات مؤثرة .. روجينا توجه رسالة لـ ابنتها

صدى البلد

وجهت الفنانة روجينا رسالة لـ ابنتها ، ونشرت عدة صور وفيديوهات لها معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتبت روجينا "   كل تكريم من التكريمات دى عن دورى فى مسلسل (بنت_السلطان)انتى لكى جزء كبير فية كل نجاح انتى شريكة فية من اول دقيقة كنت الامان بالنسبالى كنت لما ببص فى عنيكى بعد كل شوت بحس من غير ماتتكلمى انا كويسة ولا لا تحضيرك معايا لكل تفصيلة صغيرة او كبيرة .

 

وتابعت روجينا “  لوفضلت طول عمرى اشكرك قليل على الحب والخوف والدعم الكبير ولغاية دلوقتى فكل تكريم بتكونى جنبى ايدك فى ايدى فرحانة بيا هفضل فخورة بيكى وراضية عنك (يابنت عمرى ) يااول فرحتى ”.

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وشاركت روجينا في بطولة بنت السلطان، عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.
وشاركت روجينا في مسلسل "اسود فاتح" وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

مسلسل بنت السلطان بنت السلطان روجينا

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