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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رانيا فريد شوقى تهنئ خالد الصاوى على تكريمه فى مهرجان الاسكندرية السينمائى .. شاهد

صدى البلد

هنات الفنانة رانيا فريد  شوقى الفنان خالد الصاوى على تكريمة فى مهرجان الاسكندرية السينمائى ، ونشر صورة لها معه من خلال حسابة الشخصى عبر موقع انستجرام . 

وكتبت رانيا فريد شوقى “ مبروووووك الممثل العبقري و الانسان الطيب خالد الصاوي علي تكريمة في مهرجان الاسكندرية  ”.

وافتتح امس، مهرجان الاسكندرية السينمائي دورته الـ 37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ود.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، والفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها عرض استعراض غنائي احتفالا بمرور 125 سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

عرض المهرجان فيلم قصير يحتوي على صور لنجوم الفن الراحلين حمل عنوان "لمسة وفاء، ومن أبرزهم الراحل سمير غانم، سحر كامل، دلال عبد العزيز، محمد جبريل فيصل ندا، عزت العلايلي.

وحرص الأمير أباظة على القاء كلمة وقال: نحتفل بالعيد الماسي لميلاد المخرج الكبير على بدرخان، واليونان هذا العام ضيف شرف المهرجان وهى دائما تحارب الارهاب وأنقذت أوروبا من غزو الهجرة غير الشرعية في العام الماضي، وتوجه الأمير بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم  ومحافظ الإسكندرية وكثيرين على ماقدموه للمهرجان.

خالد الصاوي رانيا فريد شوقي الفنانة هالة صدقي

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