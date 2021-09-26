القاهرة تسجل 31.. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلاميتين “ لميس سلامة “ ، و” محمد جاد " ، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 -9-2021 فى مصر.

درجات الحرارة العظمى الصغرى:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 22

الإسماعيلية 30 22

الدقهلية 29 22

الغردقة 34 25

والمنيا 33 22

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من اليوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الانخفاض سيمتد ويستمر خلال الأيام القادمة، معقباً: "الجو هيصبح خريفي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كان هناك شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مضيفاً أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب 4 أمتار في عُمق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار ولكن مع نهاية اليوم على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

وتابع محمود شاهين أن من المتوقع سقوط أمطار فجراً على محافظة القاهرة، ولكن ستكون خفيفة تماماً وغير مؤثرة.

