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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن اعتدال درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا رسمياً فى فصل الخريف، وهناك اعتدال في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأضافت"غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الطقس أحياناً يكون مائل إلى الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأشارت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس فى أخر الليل يصبح مائل للبرودة، لذلك ننصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات الليل أو المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

 

وتابعت أن درجات الحرارة ستستمر إلى الانخفاض خلال هذا الأسبوع، ومن الوارد أن نشهد ارتفاع فى درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة او اثنين.

وفى سياق متصل، استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية  “ لميس سلامة “ ، والاعلامى” محمد جاد "  ، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 -9-2021 فى مصر.

درجات الحرارة العظمى الصغرى:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 22

الإسماعيلية 30 22

الدقهلية 29 22

الغردقة 34 25

والمنيا 33 22

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من اليوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الانخفاض سيمتد ويستمر خلال الأيام القادمة، معقباً: "الجو هيصبح خريفي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كان هناك شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مضيفاً أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب 4 أمتار في عُمق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار ولكن مع نهاية اليوم على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

وتابع محمود شاهين أن من المتوقع سقوط أمطار فجراً على محافظة القاهرة، ولكن ستكون خفيفة تماماً وغير مؤثرة.
 

درجات الحرارة الملابس الخريفية فصل الخريف هيئة الأرصاد الجوية الصباح الباكر

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