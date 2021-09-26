التعليم : اسناد فصول 4 ابتدائي لمعلمين متخصصين ومدربين

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية إلى المدارس ، شددت خلالها على اسناد فصول 4 ابتدائي للمعلم المتخصص في (اللغة العربية -الرياضيات - الدراسات - العلوم - اللغة الانجليزية) ، بعد التأكد من صحيفة الاحوال الخاصة به وذلك بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالادارة .

كما شددت المديريات على عدم تصعيد معلم الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي لأنه غير متخصص وحتى لا يحدث عجز في معلمي الصفوف الاولى بنفس المدرسة.

واكدت المديريات على مراعاة اسناد الصف الرابع الابتدائي للمعلم المناسب سنا وكفاءة ، وذلك لاستثماره في الاعوام القادمة ، ولا يتم تدريب من اقتربوا من سن المعاش حتى لا يتسبب هذا في اهدار المال العام.

وتم التأكيد ايضا على تدريب كل من سيقوم بالتدريس للصف الرابع الابتدئي بكافة مدارس المرحلة على المناهج الجديدة ، والتنسيق مع قسمي التطوير التكنولوجي والتدريب بالادارة لانجاز العمل على الوجه الأمثل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة سوف تنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال ايام الاسبوع .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : بكل وضوح أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

موعد بدء الدراسة في المدارس

و وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ، سوف تبدأ الدراسة في موعدها بدون تأجيل ، حيث يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :