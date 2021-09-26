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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : اسناد فصول 4 ابتدائي لمعلمين متخصصين ومدربين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية إلى المدارس ، شددت خلالها على اسناد فصول 4 ابتدائي للمعلم المتخصص في (اللغة العربية -الرياضيات - الدراسات - العلوم - اللغة الانجليزية) ، بعد التأكد من صحيفة الاحوال الخاصة به وذلك بالتعاون مع التوجيهات الفنية بالادارة .

كما شددت المديريات على عدم تصعيد معلم الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي لأنه غير متخصص وحتى لا يحدث عجز في معلمي الصفوف الاولى بنفس المدرسة.

واكدت المديريات على مراعاة اسناد الصف الرابع الابتدائي للمعلم المناسب سنا وكفاءة ، وذلك لاستثماره في الاعوام القادمة ، ولا يتم تدريب من اقتربوا من سن المعاش حتى لا يتسبب هذا في اهدار المال العام.

وتم التأكيد ايضا على تدريب كل من سيقوم بالتدريس للصف الرابع الابتدئي بكافة مدارس المرحلة على المناهج الجديدة ، والتنسيق مع قسمي التطوير التكنولوجي والتدريب بالادارة لانجاز العمل على الوجه الأمثل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة سوف تنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال ايام الاسبوع .

وقال  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : بكل وضوح أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط. 

موعد بدء الدراسة في المدارس 

و وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ، سوف تبدأ الدراسة في موعدها بدون تأجيل ، حيث يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.  

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :

  • تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي.
  • تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم.
  • الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب.
  • التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين.
  • اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.
  • تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال.
  • ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس.
  • حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.
  • العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.
  • حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب وأولياء امورهم.
  • تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.
  • التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.
  • بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله.
  • متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية.
  • متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات).
  • التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس.
  • حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها.
  • الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات.
  • عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.
  • التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية.
المدارس التربية والتعليم 4 ابتدائي التعليم

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