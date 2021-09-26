علاج التهاب المعدة بطرق طبيعية.. تعرف عليها

التهاب المعدة هو حالة تؤثر على بطانة معدة الشخص، مما يؤدي إلى التهابها، يمكن علاج بعض حالات التهاب المعدة في المنزل بعلاجات بسيطة.

ويمكن أن تسبب العدوى البكتيرية المعدية المعوية التهاب المعدة أيضًا، العدوى البكتيرية الأكثر شيوعًا التي تسببها هي هيليكوباكتر بيلوري ، كما إنها بكتيريا تصيب بطانة المعدة، عادة ما تنتقل العدوى من شخص لآخر ، ولكن يمكن أيضًا أن تنتقل عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

كما أن التهاب المعدة هو التهاب يصيب البطانة الواقية للمعدة، يشمل التهاب المعدة الحاد التهابًا حادًا ومفاجئًا، وينطوي التهاب المعدة المزمن على التهاب طويل الأمد يمكن أن يستمر لسنوات إذا ترك دون علاج.

علاج التهاب المعدة بطرق طبيعية

1- تناول وجبات خفيفة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة غنية بالكربوهيدرات إلى إجهاد الجهاز الهضمي للشخص وتفاقم التهاب المعدة.

يمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة بانتظام على مدار اليوم في تسهيل عملية الهضم وتقليل أعراض التهاب المعدة.

2- شرب الشاي الأخضر

أظهرت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر أو ​​الأسود مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار بكتيريا الملوية البوابية في الجهاز الهضمي.

قد يكون عسل مانوكا مفيدًا أيضًا ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة العدوى.

يعتقد بعض الناس أن شرب الماء الدافئ وحده يمكن أن يهدئ المعدة ويساعد على الهضم.

3- تجنب التدخين والإفراط في استخدام المسكنات

يمكن أن يتسبب التدخين في تلف بطانة معدة الشخص ويزيد أيضًا من خطر إصابة الشخص بسرطان المعدة .

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين ، إلى إتلاف بطانة المعدة وزيادة سوء التهاب المعدة.

4- تقليل التوتر

يمكن أن يسبب الإجهاد تهيج التهاب المعدة ، لذا فإن تقليل مستويات التوتر هو وسيلة مهمة للمساعدة في إدارة الحالة.

تشمل تقنيات إدارة الإجهاد ما يلي:

تأمل

اليوجا

تمارين التنفس

5- استخدام الزيوت العطرية

زيوت عطرية ، مثل عشبة الليمون ورعي الحمام بالليمون ، تم ايجادها للمساعدة في زيادة مقاومة جرثومة المعدة في الاختبارات المعملية.

الزيوت الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي تشمل النعناع والزنجبيل والقرنفل.

لا ينبغي ابتلاع الزيوت العطرية ويجب دائمًا تخفيفها بزيت ناقل إذا تم وضعها على الجلد.