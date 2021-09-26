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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 18 متهما.. الأمن العام يداهم قرية مشتهر بالقليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 

أسفرت جهودها عن ضبط (18) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (18) متهما "لعدد 9 منهم معلومات جنائية")وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (5) متهمين و تنفيذ (7386) حكم قضائى متنوع.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات الأمنية بمديرية أمن القليوبية

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