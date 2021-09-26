ضبط 18 متهما.. الأمن العام يداهم قرية مشتهر بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (18) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (18) متهما "لعدد 9 منهم معلومات جنائية")وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (5) متهمين و تنفيذ (7386) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .