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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو "صحة النواب": قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات في "الانعقاد الثاني"

صدى البلد

قال مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، من القوانين التي ستكون على رأس أولويات اللجنة، خلال دور الانعقاد الثاني، موضحا أن القانون يحقق العدالة بالنسبة للجميع، حيث ينتظره جموع الأطباء؛ نظرا لدوره في حفظ حقوق المريض والطبيب.


ونوه أبو زيد، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، بأن قانون المسئولية الطبية، يقر إنشاء لجنة عُليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية؛ حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.


يشار إلى أن رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل، كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 من الشهر ذاته.

 

ونصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. 


ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. 
وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
 

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