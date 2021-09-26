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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: دراسة لتطوير محور "أبو طبل" في منيا القمح بـ 37.5 مليون جنيه

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وبدأ محافظ الشرقية، زيارته بتفقد منطقة كوبري أبو طبل والذي يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس وذلك لبحث إمكانية تنفيذ مقترح توسعة الكوبري والطريق لاستيعاب الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام بالمنطقة حفاظاً على أرواح المواطنين.

 

محافظ الشرقية يزور مستشفى الصنافين التكاملي بمنيا القمح

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق انتهت من وضع الدراسة اللازمة لتوسعة الكوبري والطريق وذلك من خلال إنشاء 2 كوبري على مصرفي القليوبي وأبو الأخضر بتكلفة 22 مليون جنيه وتغطية جزء من ترعة المدير بطول 500 متر بنظام قطاع خرساني مغطى ( Box section ) بتكلفة 12 مليون جنيه وكذلك إجراء أعمال رصف فوق التغطية لنفس المسافة بتكلفة 3.5 مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية 37.5 مليون جنيه، وذلك لفك الإختناقات المرورية بمنطقة كوبري أبو طبل بمنيا القمح.

 

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.

 

شارك المحافظ، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الشرقية منيا القمح قليوب محافظ الشرقية مجلسي النواب والشيوخ الخدمات المشروعات الخدمية

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