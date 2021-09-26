عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة الملا: اللى يقولك هتخسى 30 كيلو فى شهر كداب

بسمة الملا
بسمة الملا

قالت الدكتورة  بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن الوقت الطبيعي لإنقاص الوزن من 3 إلى 6 شهور، وفى بعض الحالات قد نصل من 8 شهور إلى سنة، من خلال المورينجا لانها عامل مساعد لسد الشهية ،معلقة:" اللى يقولك هتخسى 30 كيلو فى شهر كداب".

 

وأضافت " الملا"  ، خلال تقديمها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن المورينجا عشب ونبات  طبيعى يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن  ويساعد الجسم في التخلص من أى مشكلة صحية تواجه خاصة حرق الدهون.

 

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن القهوة الخضراء مهمة جداً لإنقاص الوزن وسد الشهية لأنها مستخلصة من نباتات عشبية،


 ونقط الحرق خطوة أساسية للتخسيس، وأمنة تماما لأصحاب الأمراض المزمنة من السكر والضغط وحتى أصحاب مرضى الكانسر.

 

ولفتت إلى أن السبب الرئيسي فى تسمية المورينجا شجرة المعجزات قيامها بعلاج الكثير من الأمراض ومنها الجيوب الأنفية ، بالإضافة أعشابها التى تساعد على حرق الدهون كما يتم وصفه كـ فيتامينات للسيدات الحوامل.

 

وقالت الملا فى تصريحات سابقة ، إن معدلات مرض السمنة تشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ، حتى وإن كان الشخص نحيف فإنه قد يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .


واضافت أن السمنة المفرطة تتطلب نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

 

ونوهت بأن مرضى السمنة عرضة لأمراض السكرى ، والقلب وجلطات المخ والقلب ، والضغط العالى ، لافتة إلى أن الدهون تسحب الأكسجين من الدم ، والتخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.

خبيرة التغذية بسمة الملا صحتك وبس الفيتامينات والمعادن السكر والضغط المورينجا

ترشيحاتنا

سر سفر كيروش مدرب منتخب مصر المفاجىء إلى البرتغال

مساعد أمين البحوث الإسلامية:الأعمال الفنية دورها مهم في معالجة الإسراف عند الأطفال

داخل بطن تمساح.. العثور على أمريكي مفقود في إعصار "إيدا"

سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 موديل 2021

طالبان تدعو لاستئناف الرحلات الجوية.. وهذا ما تعهدت به لشركات الطيران

"المهندسين": إقامة 6 أبراج سكنية وإدارية وسياحية بارتفاع 66 مترا علي أرض "سيتي ستار"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

سر سفر كيروش مدرب منتخب مصر المفاجىء إلى البرتغال

رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

اﻟﻤﺰﻳﺪ