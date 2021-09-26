بسمة الملا: اللى يقولك هتخسى 30 كيلو فى شهر كداب

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن الوقت الطبيعي لإنقاص الوزن من 3 إلى 6 شهور، وفى بعض الحالات قد نصل من 8 شهور إلى سنة، من خلال المورينجا لانها عامل مساعد لسد الشهية ،معلقة:" اللى يقولك هتخسى 30 كيلو فى شهر كداب".

وأضافت " الملا" ، خلال تقديمها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن المورينجا عشب ونبات طبيعى يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن ويساعد الجسم في التخلص من أى مشكلة صحية تواجه خاصة حرق الدهون.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن القهوة الخضراء مهمة جداً لإنقاص الوزن وسد الشهية لأنها مستخلصة من نباتات عشبية،



ونقط الحرق خطوة أساسية للتخسيس، وأمنة تماما لأصحاب الأمراض المزمنة من السكر والضغط وحتى أصحاب مرضى الكانسر.

ولفتت إلى أن السبب الرئيسي فى تسمية المورينجا شجرة المعجزات قيامها بعلاج الكثير من الأمراض ومنها الجيوب الأنفية ، بالإضافة أعشابها التى تساعد على حرق الدهون كما يتم وصفه كـ فيتامينات للسيدات الحوامل.

وقالت الملا فى تصريحات سابقة ، إن معدلات مرض السمنة تشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ، حتى وإن كان الشخص نحيف فإنه قد يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .



واضافت أن السمنة المفرطة تتطلب نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

ونوهت بأن مرضى السمنة عرضة لأمراض السكرى ، والقلب وجلطات المخ والقلب ، والضغط العالى ، لافتة إلى أن الدهون تسحب الأكسجين من الدم ، والتخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.