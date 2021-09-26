محافظ أسوان يكشف الاستعدادات لتلقى المواطنين لقاحات كورونا ضمن مبادرة "معاً نطمئن"

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود مبادرة «معاً نطمئن .. سجل الآن» أثناء تقديم خدماتها للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

وأطمئن اللواء أشرف عطية، على منظومة تلقى اللقاحات وأسلوب وآلية التسجيل بما يساهم في حصول المواطنين على جرعات التطعيم بسهولة ويسر وخاصة في ظل زيادة المراكز الثابتة والتي وصلت إلى 27 مركز مع زيادة الفرق المتحركة التي تجوب مختلف القرى والمدن والمراكز لتحقيق المستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة .

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وأكد أشرف عطية، على أنه يتم تقديم أوجه الدعم والمساندة من خلال دعم الفرق المتحركة بإتوبيسات مشروع النقل الداخلى بما يعود بشكل إيجابى على المواطنين في توفير أماكن تسجيل وتلقى اللقاحات للحد من إنتشار فيروس كورونا بشكل يساهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات على أكمل وجه.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن حملة مبادرة معاً نطمئن شملت المواقع الأكثر إزدحاماً من المواطنين داخل مدينة أسوان وستستمر لمدة شهراً كاملاً في باقى الأحياء والقرى والمدن، لافتاً إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وكشف إيهاب حنفى بأنه تم تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم علي مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان ومركز شباب مدينة بلانة ودراو بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو ومركز شباب مدينة إدفو علاوة على مركز شباب السباعية شرق.

وكان أكد أشرف عطية إلى ضرورة القيام بتلافى الملاحظات التي تم رصدها في أعمال التشطيبات لنهوها بشكل متكامل قبل إفتتاحه مع قيام شركة متخصصة فى أعمال النظافة العامة وأيضاً الصيانة الدروية بجانب الإهتمام بمنظومة الحريق والإطفاء من خلال الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق وكذلك كاميرات المراقبة لتأمين المنطقة بالكامل.

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