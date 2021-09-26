الداخلية تضبط عاطلا يزعم قدرته على علاج المرضى بدون أطباء

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

أسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية.

تم استهداف وضبط المذكور، وعثر بحوزته على (مقص طبى "جيفت - هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين فى تلقى العلاج ، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه) ، وبمواجهته اعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين ، بقصد تحقيق مكاسب مادية ، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.