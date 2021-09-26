شاهد| كريم صبري يكشف تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن

عرضت الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، والتي أجراها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير.

وشرح الدكتور كريم صبري، خلال التقرير المذاع ضمن حلقة اليوم من برنامج " حلو الكلام " على قناة " صدى البلد"، تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لأحد المرضى.

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر: "نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تحويل المسار فعالة لـ إنقاص الوزن”.





وأضاف الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر، أن تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".





وأشار الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر، إلى أن الجانب التجميلي مهم في جراحات السمنة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

وقال إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.



وتابع الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر، أن هناك امكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.



وأضاف أن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.



وقال الدكتور كريم صبري، إن علاج الدهون له عدد من الطرق ويتم بعملية فصل المعدة على الدهون بطريقة محكمة عن طريق جهاز معين .

وتابع الدكتور كريم صبري أنه يتم تثبيت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وهو ما يزيد من كفاءة المعدة ويقلل النزيف والتواء المعدة