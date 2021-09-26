يمن الحماقي: فرض الدولة الضرائب على "اليوتيوبرز" أمر طبيعي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه من الطبيعي أن تبحث الدولة عن حقوقها من الضرائب وغيرها في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.



وأكدت الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أهمية استثناء البائعين الصغار الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لسلعهم من تلك الضرائب، حيث إن حجم تجارتهم ليس كبيرا.



وأوضحت أن هناك اتجاها عالميا لفرض ضرائب على جميع أنشطة التجارة الإلكترونية؛ نتيجة لنموها المتزايد خاصة في خلال فترة جائحة كورونا، وبالتالي الدولة لها حق في هذه الأرباح التي تمت من خلال الإنترنت.

وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صرح بأن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .