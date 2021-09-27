بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.. التعليم العالي تكشف حقيقة وجود سيناريو تأجيل الدراسة بالجامعات .. وتضع شرطا جديدا بديلا عن التطعيم لدخول الحرم الجامعي

التعليم العالي تكشف حقيقة وجود سيناريو تأجيل الدراسة بالجامعات

التعليم العالي تضع شرط جديد بديلا عن التطعيم لدخول الحرم الجامعي

«التعليم العالي» تكشف مصير الدراسة حال زيادة أعداد كورونا .. وتؤكد : قرار مؤسسي

التعليم العالي:

تفويض رؤساء الجامعات باتخاذ إجراءات تلزم الطلاب بالتطعيم

لن يسمح للطالب بالتسكين في المدن الجامعية دون تلقي تطعيم كورونا

وسط أجواء من الترقب ينتظر طلاب الجامعات خطة وزارة التعليم العالي للعام الدراسي الجديد خاصة بعد إعلان عودة الدراسة بشكلها التقليدي من حيث الحضور، بينما تواصل الجامعات تطعيم الطلاب لضمان عام دراسي أمن، لتجعل التطعيم الزاميا على الجميع من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.



ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة والجامعات على أتم استعداد لجميع السيناريوهات المطروحة وفق خبرة حاولت عليها الجامعات على مدار عامين ، وفي حالة زيادة أعداد الطلاب المصابين واللجوء لتأجيل العام الدراسي الجديد ، ستكون دائما الخطة موجودة كخطة بديلة والوزارة على دراية بموعد التحرك في إطارها وعلى دراية أيضا بكيفية تطبيقها ، مشيرا إلى أنه من خلال ما تم اكتسابه من خبرات يمكن القول بأن الأمور ستتحسن.



وتابع "عبد الغفار": " لدينا خبرات متراكمة عبر العامين الماضيين سواء من جهات المعنية بإدارة الأزمة داخل الجامعات أو من جهة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والادارات المختلفة أزعم أننا نجحنا بشكل كبير خلال العامين تخطي عاملين دراسيين صعبين في ظل جائحة كانت الأعداد بها تتزايد لنعمل بالتعليم الهجين وبامتحانات قدرنا على اجراؤها وييسرنا للطلاب التخرج بشكل كبير ومن هذا المنطلق أصبحنا مستعدين بشكل كبير للعام الدراسي الجديد والذي سيبدأ 9 اكتوبر المقبل ".

وتابع أنه خلال شهرين تم رفع حالة الطوارئ داخل الجامعات وتم إلزام كافة الجامعات بعودة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين ابتداءا من هذا الأسبوع ليعدوا الجداول الدراسية وما يخص بدء العام الدراسي حتى يكون عام دراسي مكتمل بالطريق التقليدية من خلال التكليف الرئاسي ومتابعة سيادة الرئيس ومجلس الوزراء بالتوسع في عملية تطعيم الأعداد الكبيرة منذ أيام وصلنا لما يقرب من 400 ألف منتسب للجامعات المصرية حصلوا على التطعيم سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية لاننا معنيين بأن نبدأ العام الدراسي وكافة منتسبي المنظومة التعليمية قد انتهوا بشكل كبير من التطعيم ".



كما قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الجامعات تمكنت من استقطاب عدد كبير من الطلاب خلال الاجازة الصيفية للتطعيم ولكن مه بداية العام الدراسي ستزيد عملية تطعيم الطلاب بخطة موضوعة من جميع الجامعات، موضحا: " نسعى إلى أن نكون قادرين خلال اسابيع من بداية العام الدراسي من الانتهاء من أن يكون هناك عام دراسي به إجراءات احترازية لأن التطعيم لن يكن بديل للاجراءات الاحترازية وايضا لنكون توسعانا في التطعيم نطمئن على سلامة العام الدراسي ".



وأضاف " عبدالغفار " : "نسعى أن يكون التطعيم إلزام واقناع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفي هذه الحالة لابد من أن يجري الطالب مسحة اسبوعية تجرى بالمعامل المركزية المتواجدة قي الجامعات المصرية للاطمئنان على أنفسهم خطوات لا تكون هناك فرص لحدوث عدوى بين الطلاب داخل الحرم الجامعي لذا فنحتاج الى حملات توعية كبيرة جدا ".



وأشار إلى أنه ستبدأ الجامعات بالتوعية ومن ثم تضع إلزام على الدخول للمدن الجامعية ودخول المدرجات على دخول الورش والمعامل لضمان تواجد الطلاب آمنين داخل الحرم الجامعي .



ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن هناك أكثر من مسار في الاستعداد بالجامعات للعام الدراسي الجديد اولا الجداول الدراسية فقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعودة الجداول بشكل طبيعي مثل الحضور وجها لوجه .



وأضاف “ عبد الغفار في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن المسار الثاني هو تطعيم الطلاب قائلا نحن مستمرين بقوة للطلاب الجدد من خلال مستشفيات الطلاب بينما الطلاب القدامى وأعضاء هيئة التدريس من خلال نقاط التطعيم داخل الجامعات.



وتابع : "حاليا يتم انتهاء اجراءات الطلاب الجدد من تطعيم ومستمرين بعد بدء الدراسة في التطعيم حيث تسعى الدولة إلى البدء في عام دراسي أمن بالنسبة لكل أطراف المنظومة ".

وأوضح أن نقاط التطعيم حصيلتها 260 نقطة طبية داخل الجامعات والمعاهد وقد تم حصر الاعداد سواء طلاب واساتذة وإداريين وجار التواصل مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات بالمعاهد وكل منظومة تعمل على قدم وساق للاستعداد قبل بداية الدراسة .



وأكد الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه الدراسة هذا العام ستكون بشكلها التقليدي من حيث الحضور ، كما أنه لابد ألا نسبق الأحداث فيما يخص الرجوع للدراسة أون لاين حال تطور وضع كورونا فالأمر يتعلق بالدولة بكل اجهزتها فهو قرار مؤسسي وفقا لمعطيات الواقع والأمان الحقيقي.

وأضاف " عبد الغفار " أن الجميع يلتزم بالاجراءات والتطعيم بالنسبة لمنظومة التعليم العالي فهي تمتلك مجتمع واعي يلتزم بالاجراءات والتوعية والتطعيم مما يعطينا فرصة لعام دراسي آمن .

وتابع : "الطالب عنصر رئيسي فالتزامه يخفف من وطأة الأمر ولكن الدراسة من حيث المبدأ ستكون بالشكل التقليدي من رجوع الطالب للمدرجات والمعامل والاستاذة حيث أن وعي الجميع وسعيهم للالتزم بالاجراءات الاحترازية سيحقق عام دراسي آمن".



قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي فوض رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات التي تلزم للطالب بالتطعيم، مشيرا إلى أن الأمر ليس مسألة رفاهية، إنما أمان لجميع الطلاب ويمكن للجامعات اتخاذ ما تشاء من إجراءات إلزامية للطالب سواء من خلال توفير كارنيه أو كافة ما يلزم بشأن تطعيم المنظومة بأكملها.



وأضاف عبد الغفار، أن الطالب عنصر رئيسي، فالتزامه يخفف من وطأة الأمر، ولكن الدراسة من حيث المبدأ ستكون بالشكل التقليدي من رجوع الطالب للمدرجات والمعامل والاستاذة، حيث إن وعي الجميع وسعيهم للالتزم بالإجراءات الاحترازية سيحقق عاما دراسيا آمنا.



ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن ليس الآن اي احتمال للتأجيل مادامت الأوضاع مستقرة فيما يخص اعداد كورونا في مصر ، مشيرا إلى أن التحول أونلاين أو التأجيل هو أمر وارد ولكنه ليس موضع ناقش الان وحتى الآن مازالت العام الدراسي يسير وفق الخريطة الزمنية المعلنة والذي سينطلق يوم 9 اكتوبر المقبل.



وأضاف المصدر أن الطلاب سيكون الزاميا عليهم الحصول على التطعيم لدخول الجامعة وليس فقط داخل الحرم الجامعي إنما بالمدن الجامعية أيضا فلن يسمح للطالب بالتسكين دون تلقي اللقاح.

وكان قد شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الجامعات في تطعيم منتسبيها.

ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، كما وجه بتقديم السادة رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن. واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه د. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.

