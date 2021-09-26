سبب تأخر نسرين أمين عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.. وزوجة هاني لاشين تنقذ الموقف

أنقذت الإعلامية رشا سليمان، زوجة المخرج هاني لاشين مهرجان الإسكندرية السينمائي من أزمة خلال حفل الافتتاح، حيث قامت بتقديم الحفل الذي كان من المقرر أن تقدمه الفنانة نسرين أمين.

وروت رشا سليمان الموقف عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "لما أكون قاعدة في افتتاح مهرجان الإسكندرية وكل الناس قاعدين وخلاص أقل من خمس دقايق ويبدأ ويجي الصحفي الكبير محمد يوسف يقولى تعالى انتى اللى هاتقدمي، نسرين أمين اتأخرت ولازم نبدأ (انت اللي هاتغنى يا منعم) فين السكريبت مافيش طب ادونى وقت مافيش، إذا علي بركه الله".

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن نسرين تأخرت بسبب زحمة المواصلات على الكورنيش، وكان يجب أن يخرجوا بالحفل لوصول الوزيرة.

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37:

افتتح أمس السبت مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.

بدأ حفل الافتتاح بعرض استعراض غنائي احتفالا بمرور 125 سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط:

أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.