حافظ عبد الحليم: تقديم الصدقات أحد علامات تقوى الله

قال الشيخ حافظ عبد الحليم، أحد أعضاء مؤسسة “نبض الحياة”، إن الصدقات تعبر عن تقوى الله.

وأوضح "عبد الحليم"، في حوار مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج "بنت البلد"، المذاع عبر شاشة “صدى البلد 2”، "المولى عز وجل قال في كتابه الكريم، "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، وأن من يعمل في مجال إيصال الماء بنية خالصة لله عز وجل له أجر وثواب من المولى عز وجل، مشيرا إلى أن سقى الماء فرحة وسرور للناس.

وتابع: “المحتاجون للمياه يحتاجون إلى أموال للتقديم للحصول على عداد مياه، إضافة إلى دفع تكلفة وصلات المياه”.





وكان وأشار الشيخ أحمد ممدوح، إلى أهمية المشاركة فى توفير المياه إلى المحتاجين له، معقبا "وصلة المياه بـ 3000 فقط".

وقال أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.



وأضاف : "تكلفة وصلة المياه لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الأولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه ".