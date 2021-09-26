نهال طايل تعلق على محاولة ذبح سيدة بيد طليقها.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل استغاثة سيدة قام زوجها بتشويه وجهها بالمطواة لطلبها الإنفاق على أطفاله بمحافظة الدقهلية.

وعلقت الإعلامية "نهال طايل"، قائله: "ربنا كتبلك عُمر جديد علشان ولادك محتاجينك"، وتابعت: "أناشد القضاء المصري بمتابعة الجريمة.. لأن زوجها لو خرج من السجن ممكن يقضي عليها".



وأضافت: "جارتها أنقذتها علشان كان بيدبحها.. وهبة مرضتش ترمي ولادها وأحنا بنصور حسينا بحركتهم جدا، وفعلا هي صادقة ومعاها ورق كتير بالعلاج والتحاليل وحاجه توجع القلب، وفي الآخر يكون دا مصيرها".



وأوضحت: "هبة لما حست ببشاعة الموقف كل اللي كان في بالها وهي بتموت ولادها.. وبعد الموقف دا وبعد الجراحة الشغل بتاعها أداها أجازه بس مقدرتش نزلت الشغل وهي تعبانه علشان تقدر توفر فلوس الإيجار ومصاريف ولادها".

حالف هدبحك| هبة تروي تفاصيل مروعة لمحاولة ذبحها على يد طليقها.. فيديو



وروت محاولة ذبحها على يد زوجها، قائله: "كنت راجعة من الشغل بالليل، وحاول يقتلني.. أخوه كان بيراقب له المكان وهو قاعد يشرَّح فيا بالمطواة، وكان كل اللي على لسانه، والله لأدبحك، أنا حالف هدبحك".



واستطردت: "يوم ما كان بيحاول يدبحني اخته وأخوه كانوا واقفين بيتفرجوا عليا وأنا بتدبح.. ولولا جارتي كان زمانه دبحني"، متابعة: "شرَّح دماغي ووشي وكان هيدبحني، ودكتور الجراحة خيطلي 65 غرزة من جوه و65 غرزة من بره"، مؤكدة: "عمل فيا كدا؛ علشان رفعت دعوى نفقة لعيالي".

وأوضحت: "بجيب علاج لوجهي بـ 2000 جنيه في الأسبوع.. ومش بنام غير بالمسكنات، ليل نهار عايشة على المسكنات"، لافته: "أهله هددونا وكل يوم تهديد.. وأنا عايزاه ياخد أقصى عقوبة هو وأخوه، مش عايزاه يطلع من السجن".