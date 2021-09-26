عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. اتفاق بين الحكومة ومحتجي الشرق لإعادة تشغيل أنبوب نفط مؤقتًا

ارشيفية
ارشيفية

توصل وفد حكومي سوداني، إلى اتفاق مع محتجين في مدينة ”بورسودان“ شرق البلاد، يقضي بإعادة تشغيل أنبوب النفط في ميناء بشائر لمدة 7 أيام.

وقال رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية السودانية، عبود الشربيني في تصريحات نقلتها شبكة "إرم نيوز" إن ”الوفد لم يتوصل إلى أي اتفاق مع قادة الاحتجاج شرق السودان غير إعادة ميناء بشائر للعمل لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأحد، مع استمرار إغلاق الطرق وبقية المواقع الأخرى“.

وأشار الشربيني، إلى أن ”قادة الاحتجاج سمحوا بذلك بناءً على اتفاق سابق بشأن باخرتين صادرتين لجنوب السودان“.

وغادر الوفد الحكومي الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إلى ولاية البحر الأحمر شرق السودان لتهدئة الأوضاع بالإقليم الشرقي.

وأكد كباشي لدى ترؤسه اجتماع لجنة أمن الولاية، أن ”الأوضاع في شرق السودان تحتاج إلى التعامل معها بحكمة“.

البرهان: المحاولة الانقلابية كانت ستحدث فتنة في السودان

البرهان: الجيش سينسحب من المشهد السياسي في السودان عقب إجراء الانتخابات

ودخلت الاحتجاجات في شرق السودان أسبوعها الثاني بعد أن نفذ محتجون إغلاقًا شاملًا لطرق حيوية في ولاياته الثلاث: ”البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف“، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم، وإغلاق الميناء الرئيس، وعدد من الموانئ المساندة، إضافة لإغلاق مطار بورتسودان الدولي، والسكك الحديدية، وشركات للبترول.

وامتد التصعيد في الإقليم الشرقي للسودان، يوم الجمعة، إلى ولاية كسلا بإغلاق الطريق المؤدي إلى الولاية إضافة إلى إغلاق مطار كسلا.

وأدّت الاحتجاجات، إلى تعطل حركة الموانئ، وصادرات وواردات البلاد، فيما أغلق المحتجون أيضًا، شركات التعدين العاملة في الإقليم.

وفاق حجم خسائر ميناء بورتسودان 3 ملايين دولار أمريكي، بسبب تداعيات أحداث شرق السودان.

ويطالب قادة الاحتجاج في شرق السودان، بإلغاء مسار الشرق في اتفاق سلام السودان، وتنفيذ قرارات مؤتمر سنكات، فضلًا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد، حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس.

موضوعات متعلقة

حمدوك: الصراع في السودان ليس بين عسكريين ومدنيين

البرهان: المحاولة الانقلابية كانت ستحدث فتنة في السودان

ترشيحاتنا

أستاذ مناعة يحذر من تناول أدوية خلال فترة تلقي لقاح كورونا.. فيديو

تعليق العمل بقانون المنافسة.. قرار عاجل من بريطانيا بشأن أزمة الوقود

أحمد موسى يشيد بافتتاح وحدة زراعة الأعضاء للكبد والكلى بجامعة عين شمس

20 رسالة مهمة من وزيرة الصحة عن مشروع التبرع بـ البلازما

أحمد موسى: استمرار تكدس السيارات أمام محطات الوقود ومشاجرات على البنزين بلندن

طبيب يفجر مفاجأة:ختان بعض الذكور جريمة والأسر تجري العملية أكثر من مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

أغلقت سفاراتها في 31 دولة.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف بسبب أزماتها الاقتصادية

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ