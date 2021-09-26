أحمد موسى يشيد بافتتاح وحدة زراعة الأعضاء للكبد والكلى بجامعة عين شمس

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بافتتاح رئيس جامعة عين شمس، وحدة زراعة الأعضاء للكبد والكلى بمستشفى عين شمس التخصصي بعد تطويرها.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر في غاية الاهمية ويتم على أعلى مستوى، ويهم جميع المصريين أن يكون لدينا وحدة على مستوى عال لزراعة الأعضاء للكبد والكلى.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر يتم في مستشفى عين شمس التخصصي على قدر كبير من الخبرة والمهارة باستخدام أحدث تقنية وصل لها العالم.

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن الدولة تقوم مشروعات كبيرة في مختلف المجالات، و بمشروع كبير لتبطين الترع، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطط استراتيجية من أجل الوطن لسنوات قادمة.



وفي السياق أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر لديها علماء أكفاء في مجال الطب نفتخر بهم في مصر، مؤكدا أن مصر تطبق أحدث برنامج صحي في العالم، وفرت المليارات من أجل المشروعات الضخمة التي تنفذها.