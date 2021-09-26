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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: استمرار تكدس السيارات أمام محطات الوقود ومشاجرات على البنزين بلندن

احمد موسى
احمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات الأوضاع في لندن وأزمة نقص الوقود هناك خلال الفترة الأخيرة.


وقال  أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إنه هناك استمرارا في تكدس السيارات أمام محطات الوقود، ومشاجرات للحصول على البنزين في لندن، متابعا أن الأزمة ممتدة منذ أيام.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل أكد أنه لا يوجد نقص في البنزين كما يتردد، وهناك أسباب أخرى جاري العمل على حلها سريعا.


وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن :"هناك خناقات وضرب أمام محطات البنزين، ومغالاة في أسعار بعض السلع في المتاجر، ونقص في بعض المواد الغذائية".

فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء السبت، مقطع فيديو عن زحام وطوابير سيارات تتكدس في لندن نتيجة نقص الوقود المفاجئ في المحطات.

 

وخلال التقرير قال الإعلامي أحمد موسى: "دي بريطانيا العظمى وعندهم أزمة وقود والمشهد ده كان عندنا في أيام الجسوس مرسي".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشاكل كثيرة تحدث بشكل كبير، متابعا أن أزمة الوقود تشتعل في بريطانيا والمواطنون يحملون الجراكن للحصول على البنزين. 

أحمد موسى نقص الوقود محطات البنزين بعض السلع المواد الغذائية

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